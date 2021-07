Knapp 1.150 Euro Sachschaden

Missachtete Vorfahrt: Pedelec-Fahrer in Mühlacker verletzt sich leicht

Ein 53 Jahre alter Pedelec-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag in Mühlacker die Vorfahrt eines Autos missachtet und so einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei verletzte sich der 53-Jährige selbst leicht, als er zu Boden stürzte.