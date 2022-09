Verkehrsunfall auf Pforzheimer Straße in Mühlacker - Zeugen gesucht

Am Freitagabend hat es einen Verkehrsunfall in Mühlacker gegeben, zu dem die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben gemacht haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 17.45 Uhr soll eine 53-jährige Autofahrerin auf der B 10/Pforzheimer Straße in Richtung Enzberg unterwegs gewesen sein, so die Polizei in einer Pressemitteilung. An der Einmündung zur Goethestraße habe sie sich zunächst neben den beiden Geradeausspuren Richtung Enzberg auf der Rechtsabbiegerspur in Richtung Ötisheim eingeordnet und an der roten Ampel hinter zwei weiteren Fahrzeugen warten müssen.

Dann habe sie jedoch festgestellt, dass sie sich falsch eingeordnet hatte und wollte nun doch auf den rechten der beiden Geradeausspuren wechseln. Hierzu fuhr sie laut ihren Angaben leicht schräg von der Rechtsabbiegerspur auf die Geradeausspur und blieb mit ihrem Fahrzeug schräg stehen, da sie aufgrund anderer Fahrzeuge die Spur nicht komplett wechseln konnte, so die Polizei weiter.

Als die Ampel Richtung Enzberg wieder auf grün schaltete, sei dann ein 46 Jahre alte Fahrer eines Transporters auf der rechten der beiden Geradeausspuren in die Seite ihres Autos gefahren.

Wer ist mit wem zusammengestoßen?

Der Transporter-Fahrer wiederum schilderte den Unfallhergang so, dass er seinerseits die rechte der beiden Geradeausspuren befahren und an der rot zeigenden Ampel auf Höhe der Goethestraße habe anhalten müssen. Als die Ampel Richtung Enzberg wieder grün gezeigt habe, sei die Autofahrerin vom Rechtsabbiegestreifen auf seinen Fahrstreifen gewechselt und mit seinem Fahrzeug zusammengestoßen.

Am Auto der Frau entstand durch den Unfall Schaden in Höhe von 3.000 Euro, der Schaden am Transporter beläuft sich auf 2.000 Euro, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer des Transporters Alkoholgeruch festgestellt worden, so dass dieser eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Das Polizeirevier Mühlacker nahm den Unfall auf und bittet zur Klärung des tatsächlichen Unfallhergangs Zeugen darum, sich unter Tel. 07041 / 96930 zu melden.