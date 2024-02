Materialien einer Firma im Erdgeschoss eines Wohnhauses in Mühlacker sind am Mittwochabend in Brand geraten. Dabei kam es auch zu Explosionsgeräuschen.

Batterien, Akkus sowie Lötkolbenkartuschen sind am Mittwochabend in einer Firma im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gustav-Schwab-Straße in Mühlacker in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, ist es dabei zu mehreren Verpuffungen, Explosionsgeräuschen und einem Brand gekommen. Die unmittelbar nebeneinander gelagerten Gegenstände fingen gegen 17.50 Uhr Feuer.

Bewohner des Hauses können sich selbstständig in Sicherheit bringen

Die Mieter im Obergeschoss des Mehrfamilienhauses konnten sich selbstständig aus dem Haus retten und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Die Anwohner mussten aufgrund der Rauchentwicklung die Nacht bei Verwandten verbringen. Gebäudeschaden entstand keiner. Ein Feuerwehrmann zog sich bei einem Sturz während der Löscharbeiten leichte Verletzungen zu.