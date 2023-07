Vollautomatisches Fahrradparkhaus am Bahnhof Mühlacker eröffnet

Mit Gratis-Eis und Brezeln in Fahrradform wurde am Freitagnachmittag das neue Fahrradparkhaus nahe dem Busbahnhof in Mühlacker feierlich eingeweiht. Das Fahrradparkhaus dient der sicheren und automatischen Einlagerung von maximal 120 Fahrrädern auf einer Grundfläche von 5,60 auf 9,50 Metern und einer Gesamthöhe von elf Metern. Das 1,4 Millionen Euro teure Projekt stellt eine dringend notwendige Ergänzung zu den bereits seit vielen Jahren existierenden Fahrradboxen dar.

Der Eingangssockel ist mit Stahlblech verkleidet und pulverbeschichtet, in der Hoffnung, keine Angriffsfläche für Vandalismus zu bieten. Die Holzfassade soll nachts leuchten: „Das soll nicht nur ein Leuchtturmprojekt werden, sondern das soll tatsächlich die Funktion haben, ein Stück weit eine neue Visitenkarte für Mühlacker darzustellen. Es ist jedoch erstaunlich, wie schnell es ging mit dem Bau unseres vollautomatischen Fahrradparkhauses“, erklärt Bürgermeister Winfried Abicht (CDU) stolz.

Das Rad wird zukünftig immer mehr eine herausragende Rolle spielen müssen für unseren Klimaschutz Winfried Abicht

Bürgermeister

Nach der offiziellen Begrüßung und Ansprache von Abicht, der Sparkasse und der am Bau beteiligten Schweizer Firma V-Locker wurde auch einiges für leidenschaftliche Radfahrer geboten: Bei der mobilen Fahrradwerkstatt konnten Besucherinnen und Besucher ihr Zweirad kostenlos durchchecken lassen sowie durch den ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) ihr Fahrrad codieren lassen. Außerdem bot der Verkehrsclub Deutschland (VCD) Testfahrten mit einem Lastenrad an.

Weiterer Einführungstermin für Interessierte ist Ende Juli

Von 12 bis 18 Uhr wurden Vorführungen zur Bedienung des Fahrradparkhauses veranstaltet. Wer den Vorführtermin verpasst hat, hat am 27. Juli von 16 bis 19 Uhr noch mal die Chance, sich die Vorgehensweise beim Einchecken des Fahrrads erklären zu lassen.

Und so funktioniert es: Die Buchung erfolgt ausschließlich elektronisch. Um das Rad im Fahrradparkhaus parken zu können, muss man also eine App installieren, die unter dem Link http://v-locker.ch/app heruntergeladen werden kann. Der nächste Schritt ist die Registrierung und Login in der App. Anschließend kann der Nutzer oder die Nutzerin die Fahrradbox in der App zu einem gewünschten Zeitraum buchen. Bezahlen kann man mit PayPal, Giropay oder Visa.

Pro Stunde kostet die Fahrradbox 25 Cent, der Maximalbetrag beträgt jedoch einen Euro für einen Tag. Für fünf Euro gibt es ein Monatsticket. Das Fahrrad sollte allerdings nicht zu groß sein, denn die Maße der Fahrradbox betragen 1,90 Meter Länge, 73 Zentimeter Breite und 113,5 Zentimeter Höhe und sollte das Maximalgewicht von 35 Kilogramm nicht überschreiten. Die zehn separaten Zugänge zu den Boxen machen das Fahrradparkhaus besonders attraktiv, da für Nutzer keine Wartezeiten entstehen. Außerdem bietet das Fahrradparkhaus auch mehrere Ladestationen für E-Bikes an.

Mit diesem Angebot verbinden die Initiatoren die Hoffnung, dass mehr Menschen auf das Fahrrad umsteigen: „Wir denken, dass wir mit diesem Beitrag der neuen Mobilität in Mühlacker einen guten Baustein an die Seite stellen, denn das Rad wird zukünftig immer mehr eine herausragende Rolle spielen müssen für unseren Klimaschutz – und auch, um unsere Verkehrswende erfolgreich zum Abschluss zu bringen“, hofft Bürgermeister Abicht.

Bei den Radlern kommt das Fahrradparkaus gut an: „Ich finde den Bau des Fahrradparkhauses sehr angebracht und der Preis ist super. Ich habe es auch gleich schon ausprobiert und werde das Angebot auf jeden Fall nutzen“, so der leidenschaftliche Fahrradfahrer Rudi Haag aus Mühlacker.