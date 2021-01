Es waren schlimme Tage in den drei Seniorenheimen Haus Hebron (Knittlingen) und Haus Tabor (Maulbronn) des Sozialwerks Bethesda sowie im Heim des Deutschen Roten Kreuzes in Mühlacker.

25 Tote in Knittlingen, etwa zehn in Maulbronn und noch einmal acht in Mühlacker, so lautet die verheerende Corona-Bilanz in nur diesen drei Einrichtungen. Auch wenn in Mühlacker ab Freitag wieder Senioren besucht werden durften – der Weg zurück in die Normalität ist weit.

Und der Kampf um die Impftermine hat sich noch zusätzlich verschärft.