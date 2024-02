Neu eröffneter Dönerimbiss kommt in Neulingen gut an

Emsiges Treiben herrscht an diesem Sonntagabend hinter der Theke des neu eröffneten Döner-Grills „Bone’ma“ in Bauschlott. Gefüllte Teigtaschen, Pizzen und Salate werden bestellt, eine Schlange hat sich gebildet. Ständig klingelt das Telefon und neue Bestellungen zur Abholung werden aufgegeben.

Inhaber Dogan Incoglu macht eine kurze Pause und erzählt, dass das Lokal in der Gemeinde prima angenommen werde. „Im Januar geben die Menschen ja weniger aus, konsumieren weniger, wir sind aber bisher sehr zufrieden“, so Incoglu.

Ich serviere nur, was ich auch selbst essen würde. Dogan Incoglu

Die Räume der ehemaligen Bäckerei habe man komplett umgebaut und umgestaltet. „Wir haben alles umgekrempelt, aber es hat sich gelohnt.“ Von der Entscheidung, den Imbiss aufzumachen, bis zum ersten Dönerverkauf seien ein Jahr und vier Monate vergangen. „Wir hatten zwischendurch sogar einen Baustopp. Wir haben aber für unsere Idee gekämpft und jetzt sind wir alle umso glücklicher“, erzählt Incoglu weiter.

Gastronomie liegt der Familie im Blut

Wie kam man aber auf die Idee, ausgerechnet im Neulinger Ortsteil Bauschlott einen Dönerimbiss zu eröffnen? Die Familie Incoglu war Anfang der 2000er Jahre von Sachsen nach Pforzheim gekommen. Dort hatte Vater Ali schon erste gastronomische Schritte unternommen und in Pforzheim dann den beliebten „Arena Dönerimbiss“ in der Innenstadt nahe dem Rathaus betrieben. Das Faible für Gastronomie wurde quasi vererbt, der Vater hatte die leer stehende Immobilie in Bauschlott gesehen und „wir waren vom Potenzial hier in Bauschlott für Döner und Pizza überzeugt“.

Großen Wert legt Dönerbetreiber Incoglu auf Frische und auf Rezepte „hausmacher Art“. „Wir machen unser Brot selbst und auch die Soßen werden frisch und nach eigenem Rezept hergestellt.“ „Ich serviere nur, was ich auch selbst essen würde – und ich bin wählerisch“, so der Chef weiter. Angeboten werden auch viele vegetarische Gerichte, so sei für jeden etwas dabei.

„Der Döner schmeckt geil, ich war schon zweimal selbst vor Ort“, stellt ein zufriedener Kunde gegenüber dieser Redaktion fest. Und dieser ist niemand anderes als Neulingens Bürgermeister Michael Schmidt (parteilos). Es sei froh, dass das gastronomische Angebot im Ort erweitert wurde und gerade für Jugendliche und junge Erwachsene sei der Dönerimbiss ein Mehrwert. „Die Preise sind auch okay und es werden Arbeitsplätze geschaffen“, so der Rathauschef.