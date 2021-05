Neuer Laden soll Leben in die Ortsmitte von Neulingen-Nußbaum bringen

Wo in der Nußbaumer Ortsmitte bis vor gut einem Jahr noch die Filiale der VR Bank untergebracht war, soll in den kommenden Wochen ein neuer Laden entstehen. Die Eröffnung ist für den 1. Juli geplant.

„Wir wollen ein kleines, aber feines Angebot für den täglichen Bedarf machen“, sagt Francesco Esposito, der es kaum erwarten kann, in Neulingen-Nußbaum loszulegen. Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Antonella. Beide wohnen in Pforzheim, haben aber Verwandte in Nußbaum, die ihnen von der fehlenden Einkaufsmöglichkeit vor Ort erzählt haben.

Es passt alles zusammen wie Topf auf Deckel. Michael Schmidt, Bürgermeister.

Francesco fand den Gedanken reizvoll. Schließlich hatte er zuvor bereits mit einem Geschäftspartner ein Ladengeschäft geführt und wusste genau, wie es geht. Er nahm Kontakt zur Gemeindeverwaltung auf, die das Gebäude in der Nußbaumer Ortsmitte nach dem Weggang der VR Bank erworben hatte.

„Wir haben uns gleich einen Tag später getroffen und im Gespräch festgestellt, dass alles zusammenpasst wie Topf auf Deckel“, sagt Bürgermeister Michael Schmidt (parteilos). „Das Angebot, das sie vorhaben, ist genau das, was hier fehlt.“ Schmidt freut sich, dass die Espositos so schnell wie möglich starten wollen. „Das Konzept ist optimal, wirklich klasse.“

Verkaufen wollen sie in erster Linie Lebensmittel: unter anderem Tiefkühlkost, Getränke und Konserven, aber auch frische Backwaren, Obst und Gemüse. Letzteres wollen die Espositos nach Möglichkeit von lokalen Erzeugern beziehen. Anbieten werden sie außerdem Tabakwaren und Drogerieartikel wie Shampoo, Duschgel, Haarspray und Waschmittel. Eine Truhe mit Eis wird es ebenso geben wie eine Annahmestelle für die Post. Wenn das Regierungspräsidium zustimmt, kann man in dem kleinen Laden künftig auch Lotto-Scheine abgeben.

Auf dem gegenüberliegenden Dorfplatz wollen die Espositos später ein paar Sitzgelegenheiten schaffen. Eine Bedienung wird es dort zwar nicht geben, aber dafür die Möglichkeit, entspannt den warmen Kaffee, die kalten Getränke oder das Eis aus dem Laden zu genießen. Ganz in der Nähe befindet sich zudem eine von vier E-Car-Sharing-Stationen der Gemeinde.

Francesco und seine Frau Antonella wollen einen schönen Treffpunkt schaffen, die Ortsmitte beleben und die Menschen persönlich ansprechen. „Ich glaube, die Leute wünschen sich hier so etwas“, sagt Francesco Esposito.

Das kann Michael Schmidt bestätigen. „Wir sind wirklich happy“, sagt der Bürgermeister, der sich schon auf die Eröffnung am 1. Juli freut. Gefeiert werden soll sie auf jeden Fall – im Rahmen des dann Erlaubten. Bis es so weit ist, gibt es allerdings noch einiges zu tun. Diese Woche sollen die vorhandenen Glastrennwände zurückgebaut werden, danach kommt der Elektriker. Nächste Woche starten die Malerarbeiten und im Anschluss geht es an die Inneneinrichtung.