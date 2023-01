Rund hundert Teilnehmer

Nach tödlichem Unfall am Neujahrstag: Freunde organisieren Gedenkfahrt von Niefern nach Neuenbürg

Mit einer Gedenkfahrt von Niefern nach Neuenbürg erinnern rund hundert Teilnehmer am Samstag dem verstorbenem Jugendlichen. Der 17-Jährige hatte am Neujahrstag in Neuenbürg einen Unfall.