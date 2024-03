Kandidaten berichten

So läuft der Wahlkampf vor der Bürgermeisterwahl in Niefern-Öschelbronn

Haustürbesuche und Auftritte in den sozialen Medien: Der Wahlkampf der fünf Bürgermeister-Bewerber in Niefern-Öschelbronn geht in die heiße Phase.