Spurensicherung vor Ort

Viele offene Fragen nach nächtlichem SEK-Einsatz in Niefern-Öschelbronn

In der Nacht auf Samstag hat es in Niefern-Öschelbronn einen SEK-Einsatz gegeben. So viel bestätigt die Polizei – doch viele weitere Fragen bleiben am Morgen danach unbeantwortet.