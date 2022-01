Flüchtige Ladendiebin tritt in Remchingen nach Polizisten

Zu einer Verfolgungsjagd kam es am Samstagabend vor einem Supermarkt in Remchingen. Nachdem Beamte eine Ladendiebin gestellt hatten, ging der Ärger aber erst los.

Eine wehrhafte Ladendiebin hat am Samstagabend die Polizei in Remchingen auf Trab gehalten. Nach Angaben der Polizei waren zwei Polizeibeamte gegen 20.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes mit einer Personenkontrolle beschäftigt, als eine Mitarbeiterin des Marktes dazu kam und die beiden auf eine flüchtende Ladendiebin aufmerksam machte.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und schlossen schnell zu der flüchtigen 26-Jährigen auf, da diese ohne Fremdeinwirkung ins Straucheln gekommen und gestürzt war. Um ihre Identität in Ruhe herausfinden zu können, setzten die Beamten die Frau in den Streifenwagen.

Ladendiebin randaliert im Streifenwagen

Im Wagen begann die 26-Jährige, gegen die Seitenscheibe des Fahrzeugs zu treten. Auch nach mehrmaliger Warnung durch die Beamten hörte sie damit nicht auf, weswegen ihr Handschellen angelegt werden sollten. Dagegen wehrte sich die Frau, indem sie nach den Polizisten trat, ihnen ins Gesicht fasste und die beiden beleidigte.

Letztlich nahmen die beiden die Randaliererin in Gewahrsam. Sie war schon am Samstagvormittag in Pforzheim mit ähnlichem Verhalten aufgefallen. Da die Frau möglicherweise unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe angeordnet.

Die 26-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Ladendiebstahls und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten.