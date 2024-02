Investition in Remchingen

Es sind tonnenschwere Kolosse, die im Abstand von mehreren Monaten aus dem Werkstor des Remchinger Maschinen- und Anlagenbauers Burghardt+Schmidt rollen – teilweise bis nach China.

Das 1945 in Singen gegründete Unternehmen hat sich seit seinem Umzug ins Gewerbegebiet an der Wilferdinger Raiffeisenstraße auf die Konstruktion und Herstellung individueller, hochpräziser Anlagen zum Schneiden und Richten von sensiblen Metallbändern spezialisiert.

Die Montagefläche wird verdoppelt

Teilweise seien die Mitarbeiter ein ganzes Jahr lang mit einer einzigen Anlage beschäftigt, die zur Abnahme am Ende oft die ganze Halle füllt, bevor sie für den Transport wieder in Einzelteile zerlegt wird.

Mittlerweile reicht der Platz vorn und hinten nicht mehr aus. Thomas Baral

Geschäftsführer

„Mittlerweile reicht der Platz vorn und hinten nicht mehr aus, weshalb wir uns für einen Neubau entschlossen haben“, verdeutlicht Thomas Baral, der die Geschäfte zusammen mit Achim Kunz führt.

In direkter Nachbarschaft hat das Familienunternehmen daher vor wenigen Wochen mit dem Bau einer neuen Produktionshalle samt kleinem zweigeschossigem Bürobereich begonnen. 2.100 Quadratmeter zusätzliche Montagfläche stellen eine Verdopplung der Fläche dar und sollen künftig für eine deutlich erhöhte Produktionskapazität und Flexibilität am Standort sorgen.

Ansprüche der Kunden auf dem Weltmarkt sind ausschlaggebend

„Damit können wir auch künftig den Ansprüchen unserer Kunden auf dem Weltmarkt gerecht werden und mittelfristig weitere Arbeitsplätze vor Ort schaffen“, unterstreichen Kunz und Baral, die neben dem Standort in Remchingen mit 80 Mitarbeitern zwei weitere Tochterfirmen in Duisburg und Siegen mit jeweils 30 weiteren Mitarbeitern führen.

Mit ihren Kindern Florian Kunz, Severine Baral, Fabian Kunz und Tim Baral steht bereits die nächste Geschäftsführer-Generation in den Startlöchern.

Wie schon bei der ersten Erweiterung in Wilferdingen kümmert sich das Wössinger Unternehmen IndustrieBau Service von der Planung bis zur Fertigstellung um den Neubau.

„Insbesondere an die Statik haben wir hier höchste Anforderungen“, verdeutlicht IBS-Geschäftsführer Peter Ehmer: Die neue Maschinenhalle bekommt acht Krananlagen, um bis zu 40 Tonnen schwere Teile bis zu zehn Meter hoch heben zu können.

Nachhaltigkeitsstandards werden in Wilferdingen erfüllt

Gleichzeitig erfülle der Neubau die gebotenen Nachhaltigkeitsstandards: Neben einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 300 Kilowattstunden und einer Wärmepumpe soll eine Betonkernaktivierung die thermische Masse der Bodenplatte zum Heizen und Kühlen mitnutzen, um Energie zu sparen.

Der Neubau soll bereits im September bezugsfertig sein: „Ab dann haben wir den ersten Montageauftrag, für den wir die neue Halle brauchen“, verdeutlicht Achim Kunz.

Den aktuellen Baufortschritt können alle Interessierten mittels Webcam über die Homepage www.b-s-germany.de des Unternehmens verfolgen. Während der Neubau an der Landstraße zwischen Wilferdingen und Königsbach so manche gespannte Blicke auf sich zieht, seien sowohl die Bauherren als auch Bauunternehmer Peter Ehmer, dankbar für das unkomplizierte Miteinander mit der Gemeinde. Ehmer hat in Remchingen schon mehrere Industriebau-Projekte realisiert.