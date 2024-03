Remchinger Ostermarkt begeistert mit kreativen Ideen

Der Markt in der Kulturhalle in Remchingen läutet für viele den Frühling ein. Das gab es dieses Mal zu entdecken.

Mit farbenfrohen Frühlingsboten, blumigen Düften und jeder Menge Hinguckern lockte am Wochenende der Remchinger Ostermarkt in und an die Kulturhalle. Zahlreiche Hobbykünstlerinnen und Bastler aus dem Umkreis, aber auch von weiter her angereist sorgten für eine bunte Vielfalt für die ganze Familie. „Wir sind heute schon zum zweiten Mal da“, erzählte am Samstagabend Markus Gindele mit seiner Frau Jasmin. „Auf dem Remchinger Markt gibt es so eine große Auswahl, da findet man immer was.“

Vom verzierten Kugelschreiber bis zur handgemachten Seife waren die Tüten schnell gefüllt. Die beiden Dietlinger nutzen ihre Einkäufe nicht nur, um den Frühling im eigenen Zuhause einziehen zu lassen, sondern auch, um ihren Liebsten eine kleine Freude mit einem Geschenk zu machen.

Trotz vollgepackter Tüten fand ein Dekostein von Heike Butschkow selbstredend noch Platz – schließlich gab es an ihren niedlichen Mäuschen, Marienkäfern, Katzen oder Würmern kaum ein Vorbeikommen. Diese fertigt die Birkenfelderin das ganze Jahr über leidenschaftlich gerne aus Knete und setzt sie zusammen mit einem lieben Spruch auf einen Stein. Kinderherzen höher schlagen ließ derweil der regionale Pfadfinder-Stamm – unter anderem mit einer großen Auswahl an Holzspielsachen.

„Die Insektenhotels sind alle schon weg“, freute sich Annika Schubert über den großen Zulauf gleich am ersten Tag, „Und das, obwohl die Remchinger bei schönem Wetter ja normalerweise im Garten arbeiten.“ So schnell gingen die Häuschen für Insekten, aber auch für die gefiederten Gartenfreunde bei Rolf Schächtele aus Bad Cannstatt nicht aus: Er hatte zahlreiche wetterfeste Variationen von Nist- und Futterhäuschen aus Fachwerk mit dabei.

Remchinger Ostermarkt: Schönes aus Papier und Garn

Zwischen zahlreichen Kerzen, Karten, Hasen, Hennen und Gestecken, die die Kulturhalle schmückten, präsentierte Petra Kerber-Haack an ihrem Stand Schmuck aus Bastel- und Zeitungspapier. „Die Inspiration dazu habe ich im Urlaub in Südamerika bekommen“, verdeutlichte die Hobbykünstlerin aus Steinenbronn. Das Papier mit unterschiedlichen Farben und Mustern tunkt sie vorher in Kleister.

Während nebenan Katharina Heidenfelder aus Pforzheim aus Keramik gegossene Tiere und Buchstaben verkaufte, hatte Anneliese Nann aus Neuenbürg unter anderem gehäkelte Sorgenwürmchen für jedermann oder Überraschungsei-Hasen im Angebot: „Da kann man Geld, einen Gutschein oder einfach ein paar liebe Worte reinstecken.“