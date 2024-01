Silvesterball Remchingen punktet mit Schwung, Eleganz und Comedy

Als er sich verabschieden will, bricht in der Kulturhalle ein regelrechter „Applaus-Tsunami“ los, eine tosende „Laola-Welle der Begeisterung“ schwappt durch die Reihen, Jubelschreie und Fußgetrampel inklusive. Beim Silvesterball in der Remchinger Kulturhalle steht eine Frau auf, läuft nach vorn und drückt ihm einen „granatenfahnenmäßigen Schmatzer“ auf die Backe.

Ein Mann schreit unüberhörbar: „Spiel noch was, ich verreck‘ sonst.“ Es ist genau die Reaktion, die Bernd Kohlhepp erwartet hatte, die notwendig ist, um ihm eine Zugabe zu entlocken.

Lachen mit Herr Hämmerle im Sekundentakt

Als „Herr Hämmerle“ bringt er das Publikum mit Witzen, Anekdoten, kurzen Geschichten und selbst getexteten Liedern im Sekundentakt zum Lachen.

Organisiert vom Excelsior Tanzclub Nordschwarzwald, hat die 31. Ausgabe der Veranstaltung am letzten Tag des alten Jahres mehr als 300 Gäste angelockt. Eingebettet in ein ansprechendes Unterhaltungsprogramm, nutzen sie gerne die Gelegenheit, um in ausladenden Bewegungen stilvoll über das Parkett zu gleiten: die Herren in eleganten Anzügen, die Damen in funkelnden Abendkleidern.

Ich sehe auch viele neue Gesichter. Wolfgang Schonder

Vorsitzender des Excelsior Tanzclub

Schon Mitte November sei man restlos ausverkauft gewesen. „So früh wie noch nie“, sagt Wolfgang Schonder. Er berichtet von einer riesigen Nachfrage, die schon im August begonnen habe. Der Vorsitzende des Tanzclubs und seine Vereinskollegen freuen sich, dass ihr Silvesterball längst über die Grenzen Remchingens hinaus bekannt und beliebt ist.

Aus Stuttgart reisen die Gäste an, aus Bretten, Mühlacker und Karlsruhe, sogar aus Bad Bergzabern oder aus Thüringen. Viele gehören zum Stammpublikum und kommen schon seit Jahren regelmäßig. „Aber ich sehe heute auch viele neue Gesichter“, sagt Schonder, der im Vorfeld auch einige Anmeldungen von ganzen Tanzsportgruppen angenommen hat.

Tanz-Profis begeistern in der Kulturhalle Remchingen

Sie alle schätzen die ungezwungene Atmosphäre in der stilvoll dekorierten Kulturhalle, das reichhaltige Vier-Gänge-Buffet, die große Tanzfläche, die handgemachte Livemusik und das bunte Rahmenprogramm, das jedes Mal eine Menge zu bieten hat.

Mit Heidrun Puskas und Roland Tines treten in der Kulturhalle zwei Profi-Tänzer auf, die zu den Besten der Welt gehören: Sie belegen aktuell den dritten Platz in der deutschen und den 15. Platz in der Weltrangliste, sie sind amtierende hessische und vielfache baden-württembergische Landesmeister.

2023 war für die beiden Sportler des Tanzclubs „Der Frankfurter Kreis“ ihr bislang erfolgreichstes Jahr: Sie haben bei den Deutschen Meisterschaften den sechsten Platz belegt, sowohl ein Deutsches Ranglisten-Turnier als auch ein Weltranglisten-Turnier in Luxemburg gewonnen.

In Remchingen ist nicht nur ihnen tosender Applaus sicher, sondern auch Bernd Kohlhepp, der als „Herr Hämmerle“ auftritt – aus gutem Grund im knallgrünen Anzug: „Ich habe gelesen, dass Frauen nach 20 Uhr auf Grünzeug stehen.“ Gerne hätte er beim Silvesterball eine neue Partnerin gefunden, denn er und seine Frau sind sehr verschieden. „Sie noch mehr als ich.“

Doch obwohl er sich redlich bemüht, obwohl er Nachhilfe in Englisch gibt, obwohl er über „Bempflingen“, über Gockler und über Kühlschranke singt: Am Ende geht Herr Hämmerle wieder allein nach Hause. Allerdings nicht, ohne für das begeistert applaudierende Publikum vorher noch zwei Zugaben zu spielen.