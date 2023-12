Die Feuerwehr war am Silvesterabend im Einsatz, weil der Anbau eines Wohnhauses brannte. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Zu einem Einsatz der Feuerwehr ist es am Silvesterabend in Pforzheimer Stadtteil Sonnenhof gekommen. Aus noch ungeklärter Ursache ist der Anbau eines Wohnhauses in Brand geraten.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen und somit das Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindern. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Straße in Pforzheim-Sonnenhof gesperrt

Die Walter-Rathenau-Straße war laut Informationen der Feuerwehr während der Löscharbeiten gesperrt.