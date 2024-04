Mann begrapscht Mädchen in Niefern-Öschelbronn

Ein Mann hat in Niefern am Dienstagmittag ein Mädchen aus seinem Auto heraus angesprochen und im Anschluss unsittlich berührt. Die Polizei ist nun auf der Suche nach ihm.

Ein Unbekannter hat am Dienstag gegen 11.40 Uhr in Niefern ein Mädchen begrapscht. Die Polizei teilte mit, dass der Mann das Kind zunächst in der Hauptstraße, wo es zu Fuß unterwegs war, aus einem Auto heraus ansprach. Anschließend stieg er aus, hielt sein Opfer am Handgelenk fest und berührte es unsittlich.

Der sexuell übergriffige Mann flüchtete in Richtung Öschelbronn

Als das Mädchen lautstark auf sich aufmerksam machte, ließ der Täter von ihm ab, stieg in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung eines Supermarktes in Öschelbronn davon.

Sein Opfer beschreibt den Täter als etwa 47 bis 50 Jahre alt, größer als 1,70 Meter, mit wenigen dunklen Haaren um seine Halbglatze sowie einem langen Bart. Er trug blaue, enge Jeans und einen schwarzen Pullover. Der Mann hatte eine tiefe Stimme und war mit einem hellen, mittelgroßen Fahrzeug unterwegs.

Hinweisgeber, die Angaben zum geschilderten Vorfall oder zu dem gesuchten Täter machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.