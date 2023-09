Stolz steht Nathalie Ruf auf dem Schwebebalken. Im Hintergrund turnen die Kinder und Jugendlichen des TB Wilferdingen am Reck und Boden. Es ist nicht verwunderlich, dass immer wieder Blicke auf Ruf schweifen. Denn für viele gilt sie in Wilferdingen als Vorbild. Sie turnt in der Zweiten Bundesliga für die TG-TV Herkenrath/KTV Heidelberg.

Einmal in der Woche trainiert sie bei ihrem Heimatverein in Wilferdingen. „Es ist immer wieder schön, hier zu sein“, sagt die 20-Jährige. Schließlich hat sie hier mit dem Turnen begonnen. Wenn es die Zeit erlaubt, dann gibt sie ihre Erfahrungen an den Nachwuchs weiter.

Zeit ist für Ruf ein wichtiger Faktor. Nach ihrem Abitur hat sie eine Ausbildung als Automobilkauffrau begonnen. Drei- bis viermal in der Woche trainiert sie in Heidelberg. „Ich muss direkt nach der Arbeit los“, sagt sie. Sie sei froh, dass ihr Arbeitgeber ihr dabei entgegenkomme. Anders als zahlreiche andere Sportlerinnen und Sportler konnte sie sich ein Studium direkt nach dem Abitur nicht vorstellen und wollte Erfahrungen im Arbeitsleben sammeln.

Sportbegeisterte Familie

Dass es Ruf in den Leistungssport verschlagen hat, ist keine Überraschung. Ihr Vater war lange Kunstturner der Oberligariege der WKG Wilferdingen/Nöttingen und ist nun Trainer beim TB. Ihre Schwester startete für die Rheinbrüder Karlsruhe und das Kanu-Rennsport-Team Baden-Württemberg.

Durch ihren Vater kam Nathalie Ruf beim Kinderturnen frühzeitig mit dem Sport in Kontakt. Anschließend war sie sechs Jahre im Leistungszentrum in Karlsruhe. Beim Training hat ihre Mutter Susanne täglich zugeschaut. „Ohne meine Eltern hätte es alles nicht funktioniert“, sagt sie. Dabei hätte sich ihre Mutter so begeistert gezeigt, dass sie mittlerweile selbst als Trainerin aktiv ist.

Allerdings kam die heute 20-Jährige nach einer Verletzung bei der Kunstturn Region Karlsruhe nicht richtig in Tritt. „Es war keine einfache Zeit für mich“, sagt sie. Anschließend wechselte sie zur TSG Haßloch. Dort gewann sie 2018 die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft. Durch verschiedene Kaderlehrgänge hatte sie aber frühzeitig Kontakt nach Heidelberg und sich 2019 für einen Wechsel zur KTG entschieden.

Nathalie Ruf mitentscheidend für Aufstieg

Am Leistungszentrum in Heidelberg fand sie beste Bedingungen vor und turnte in der Regionalliga-Mannschaft sofort an allen vier Geräten. Die Heidelbergerinnen turnten eine furiose Runde und stiegen dadurch in die Dritte Liga auf.

In der dritthöchsten Klasse präsentierten sich die Heidelbergerinnen abermals stark und sicherten sich nach drei Wettkämpfen den Durchmarsch in die Zweite Liga. Ruf hatte dabei maßgeblichen Anteil, da sie elfmal im Einsatz und zweitbeste Turnerin ihres Teams war. „Wir waren in dieser Saison überraschend überlegen“, sagt sie.

Rückkehr nach Wilferdingen denkbar

Ruf und die KTG Heidelberg merkten schnell, dass das Niveau in der Zweiten Bundesliga ein anderes ist. Ende 2022 folgte der Abstieg in die Dritte Liga. Grund hierfür waren enorme Verletzungsprobleme. Teilweise standen nur wenige Turnerinnen zur Verfügung, die alle Geräte turnen mussten.

Laut Ruf sei trotz ihres Pensums der Trainingsaufwand bei anderen Zweitligisten deutlich höher und die Qualitätsunterschiede daher nicht überraschend. Doch letztlich blieb den Kurpfälzerinnen der Weg erspart, da sich Teams zurückzogen und Heidelberg mit dem TV Herkenrath eine Wettkampfgemeinschaft bildete.

Nach zwei Wettkämpfen steht die TG auf einem Abstiegsplatz. Zwei Wettkämpfe stehen diese Runde noch an. „Es wird sehr schwer für uns mit dem Klassenverbleib“, stellt Ruf klar. Ohnehin wisse sie nicht, wie es in Heidelberg weitergehe, da die Personalprobleme nicht kleiner wurden. Dennoch plant sie weiterhin, für die KTG zu turnen, aber auch ihr Startrecht für den TB Wilferdingen wahrzunehmen. Schließlich möchte sie ihrem Heimatverein etwas von ihrer sportlichen Entwicklung zurückgeben.