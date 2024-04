Auf Waggon geklettert

Remchingen: 16-Jähriger stirbt durch Stromschlag auf Güterwagen am Bahnhof

Ein 16-Jähriger ist am Bahnhof Wilferdingen-Singen auf einen Güterwaggon geklettert und ist dabei von einem Stromschlag getroffen worden. Er wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb.