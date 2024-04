Wilferdingen-Singen: 17-Jähriger stirbt durch Stromschlag auf Güterwagen

Die Bundes- und Landespolizei warnt vor solch gefährlichen Handlungen. Zugoberleitungen besitzen eine Spannung von 15.000 Volt. Das ist 68-mal so viel wie bei beim Hausstrom (220 Volt). Ein Stromüberschlag ende meistens mit schwersten Verletzungen oder sogar tödlich. Der Strom fließt dabei durch den Körper, und es entstehen Temperaturen von 1.000 Grad. Da der Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht, fungiert er als Leiter. Dazu müsse die Oberleitung nicht einmal berührt werden - die Gefahren, die von Bahn-Oberleitungen ausgehen seien also nicht sichtbar. Um nicht mit seinem Leben zu spielen, sei ein Mindestabstand von 1,5 Metern in jedem Fall sinnvoll.