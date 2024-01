Einen Schwerverletzten hat ein Unfall am Freitagabend gegen 18.25 Uhr auf der K4547 zwischen Feldrennach und Straubenhardt gefordert. Laut Polizei kam ein in Richtung Feldrennach fahrender 47-Jähriger in einer Rechtskurve mit seinem Auto nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit dem Auto eines 50-Jährigen zusammen.

Mann kommt schwer verletzt in eine Klinik

Der Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Die Straße war nach dem Unfall voll gesperrt.