Zum ersten Januar haben sich die Straubenhardter Kirchengemeinden Conweiler und Feldrennach-Pfinzweiler zur Verbundgemeinde „Straubenhardt Mitte“ vereinigt. Die Fusion soll mit einem Festgottesdienst am kommenden Sonntag, 21. Januar, in der Martinskirche in Conweiler gefeiert werden.

Geschäftsführender Pfarrer ist David Gerlach mit Sitz im Gemeindehaus Conweiler, Feldrennacher Pfarrer ist Matthias Gerlach. Die sechs Teilorte der bürgerlichen Gemeinde Straubenhardt sind nicht deckungsgleich mit den Kirchengemeinden.

Die Verbundkirchengemeinde Schwann-Dennach-Ottenhausen, die seit Januar 2022 besteht, wird aus den Straubenhardter Ortsteilen Schwann und Ottenhausen sowie dem Neuenbürger Stadtteil Dennach gebildet. Pfarrer ist Thomas Held.

Und Langenalb, der sechste Straubenhardter Ortsteil, bildet zusammen mit Marxzell, Pfaffenrot und Burbach eine Kirchengemeinde, die zur badischen Landeskirche und zum Kirchenbezirk badischer Enzkreis gehört. Pfarrer ist dort Oliver Elsässer.

Moderator und Musikteams sind bei Gottesdiensten dabei

Der größte Schritt der jüngsten Fusion sei die Entscheidung gewesen, in den Gemeinden Conweiler und Feldrennach-Pfinzweiler nur noch einen Hauptgottesdienst an einem Ort für alle anzubieten, berichtet Pfarrer David Gerlach. In der Regel finden am ersten und dritten Sonntag Gottesdienste in der Stephanskirche Feldrennach statt und am zweiten und vierten Sonntag des Monats in der Martinskirche Conweiler. Am fünften Sonntag und an wichtigen Feiertagen findet der Gottesdienst in der Auferstehungskirche in Pfinzweiler statt.

Diese Gottesdienste werden mit einem großen Team vorbereitet und gefeiert. Nicht mehr nur Organist, Pfarrer und Mesnerin werden den Gottesdienst durchführen, sondern zusätzlich ein Moderator und verschiedene Musikteams sollen dabei sein, erläutert Gerlach.

Vor dem Hintergrund zurückgehender Steuereinnahmen sollen durch die Gemeindezusammenschlüsse Einsparungen erzielt werden. Anderseits sei die Reduzierung der Pfarrstellen aber auch angesichts des Fachkräftemangels sinnvoll, weil sich abzeichne, dass den vielen Pfarrerinnen und Pfarrern, die in den Ruhestand gehen, nur wenige gegenüberstünden, die ihren Pfarrdienst frisch beginnen. Schon länger seien die württembergischen Straubenhardter Kirchengemeinden deshalb in Gesprächen über die weitere Entwicklung.

Ab 2027 leitet nur noch ein Pfarrer die Kirchengemeinde

Der Pfarrplan 2030 sehe vor, dass von den ehemals vier Pfarrstellen künftig nur noch zwei übrig bleiben. Konkret bedeute dies, dass im Jahr 2027, mit dem Wechsel von Pfarrer Matthias Gerlach in den Ruhestand, die neue Kirchengemeinde Straubenhardt Mitte nur noch von einem Pfarrer geleitet wird.

Aber auch historisch betrachtet zeigt sich hier steter Wandel. Denn erst seit rund 100 Jahren gibt es in Conweiler eine eigenständige Kirchengemeinde und eine Kirche, vorher war nur in Feldrennach eine evangelische Kirche und ein Pfarrhaus.

Die Auferstehungskirche in Pfinzweiler wurde erst 1966 eingeweiht. Heute sind es sieben kirchliche Gebäude und es sei abzusehen, dass die hiesige Kirchengemeinde in Zukunft Gebäude abgeben müsse, da deren Unterhalt und die notwendigen energetischen Sanierungen zu teuer würden, gibt Gerlach zu bedenken.