Auf spannende Wettbewerbe in allen Altersklassen können sich die Gäste am Samstag, 15. Juli, freuen.

Seit zehn Jahren gibt es den BSC, den Bike-Sport-Club Tiefenbronn. Das wird am Samstag, 15. Juli, gefeiert. Beim Bobbycar-Fun-Rennen geht es um den „Großen Preis von Tiefenbronn“. Zusätzlich findet ein Dualslalom-Race mit Mountainbikes für alle Kinder und Jugendlichen statt. Los geht es um elf Uhr.

Für die Zuschauer gibt es ein Angebot an Grillspezialitäten und Maultaschen. Am Nachmittag Kaffee, Kuchen und frische Waffeln. Verschiedene Kaltgetränke werden angeboten.

Abläufe und Altersgruppen

Beim Bobbycar-Rennen kann ab elf Uhr auf der Strecke trainiert werden. Um 12.30 Uhr beginnen dann die Kids (drei bis sechs Jahre) und die Kids II (sieben bis elf Jahre) das Rennen auf einer Strecke mit leichtem Gefälle am Waldrand. Auf hundert Meter ist die schnellste Zeit zu erreichen. Strohballen und Hütchen weisen den Weg. Es gibt nur wenige Kurven.

Das Rennen beginnt auf einer Startrampe, um schon einmal auf 20 oder 30 Kilometer pro Stunde zu kommen. Nach den Kids folgt die Jugend zunächst in der Klasse zwölf bis 15 Jahre, dann 16 bis 99 Jahre bei den Männern. Wenig später starten die Frauen von 16 bis 99 Jahren. Am Schluss gibt es auch ein Rennen von Teams mit drei Fahrern oder Fahrerinnen oder gemischt. Jeder ab 16 Jahren kann teilnehmen.

Für die Kinder gibt es Medaillen und Pokale als Siegerpreis. Auch bei der Jugend und den Älteren bekommen die Sieger Pokale, aber auch einen Geldpreis für die ersten Drei zwischen zehn und 50 Euro.

Zugelassen sind nur Original-Bobbycars ohne Tuning. Auch der Veranstalter hat sechs Bobbycars zum Ausleihen. Helm und feste Schuhe sind Pflicht. Protektoren werden empfohlen. Es starten immer zwei Teilnehmer. Der Sieger tritt gegen den Sieger einer anderen Zweiergruppe an. Einmal darf man verlieren. Wer zweimal verliert, scheidet aus. „Wir rechnen mit zig Teilnehmern und 500 Besuchern“, bringt Andreas Engmann, Schriftführer des Vereins, seine Erwartung zum Ausdruck.

Auf der neuen Dualslalom-Strecke des Vereins findet ein Rennen statt, offen für Kinder und Jugendliche. Auch hier gibt es ein freies Training ab elf Uhr. Um 12.30 Uhr dann der Start. Die Teilnahme ist für Kinder ab sechs Jahren möglich. Beim Dualslalom-Race sind ab dem Alter von zehn Jahren Helm, Rücken- und Knieprotektoren Pflicht.

In zwei Gruppen gehen Kinder und Jugendliche an den Start, sechs bis neun Jahre und zehn bis 13 Jahre. In den Gruppen Kids I und Kids II gibt es Medaillen und Pokale. Am späteren Nachmittag finden dann die Finalläufe der Jugendlichen und Senioren ab 14 Jahren und Seniorinnen statt. Für die Sieger gibt es Pokale und Einkaufsgutscheine zwischen zehn und 30 Euro.

Neue Strecke fürs Mountainbikerennen

Für das Mountainbikerennen geht es nicht über die Downhill-Strecke des Vereins vom Berg ins Tal, sondern auf einer neuen Strecke oberhalb am Berg. Mit einem Bagger wurde eine Startrampe aufgeschüttet. Die Strecke mit leichtem Gefälle ist auch für Anfänger geeignet.

Der Anfang des Bikevereins war schwierig, auch wegen der Streckenfindung. Es waren verschiedene Gebiete um Tiefenbronn in der Entscheidung. Gründer und Ideengeber Andreas Engmann brauchte vor über zehn Jahren viel Überzeugungskraft, bis ein Vereinsgelände ausgewiesen werden konnte.

Aktuell hat der Verein 80 Mitglieder. Andreas Engmann hat sich aus der ersten Reihe als Schriftführer etwas zurückgezogen. Vorsitzende ist Annett Henke.