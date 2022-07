Unfall nach Überholmanöver bei Nagold: Ein Toter und vier Schwerverletze

Nach Angaben der Polizei war ein 18-jähriger Autofahrer am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Landesstraße 362 von Nagold in Richtung Herrenberg unterwegs. Im Bereich des Waldachtalviadukts soll er in einer unübersichtlichen Linkskurve zwei Wagen überholt haben. Als er auch noch ein drittes vorausfahrendes Fahrzeug überholen wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw, in dem drei Menschen saßen.

Der 50 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens, der seinen Sicherheitsgurt angelegt hatte, wurde durch den Aufprall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Der 31-jährige Mitfahrer sowie die 18-jährige Mitfahrerin des Getöteten wurden schwer verletzt.

Landesstraße bei Nagold mehr als fünf Stunden gesperrt

Durch den Zusammenstoß schleuderte der Wagen des Unfallverursachers nach rechts und prallte gegen das überholte Fahrzeug, das daraufhin umkiptte. Der 37 Jahre alte Fahrer dieses Fahrzeugs sowie seine 38-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt – eine weitere 20 Jahre alte Mitfahrerin zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Unfallverursacher selbst sowie seine 20-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 75.000 Euro. Die Landesstraße 362 musste für mehr als fünf Stunden voll gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.