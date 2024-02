Nachdem eine Rollerfahrerin am Dienstag in Ölbronn-Dürrn dürrn gestürzt war, ist das Auto, mit dem sie zuvor fast kollidiert wäre, geflüchtet.

In Kreisverkehr

Bei einem Verkehrsunfall ist am frühen Dienstagmorgen in Ölbronn-Dürrn eine Rollerfahrerin verletzt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei teilte mit, die 35-jährige Rollerfahrerin gegen 6 Uhr den Kreisverkehr in der Oberen Steinbeisstraße befuhr, als ein Unbekannter mit seinem Auto ebenfalls in den Kreisverkehr einfuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen dabei beinahe zusammen. Eine Kollision konnte nur durch eine Gefahrenbremsung verhindert werden. In der Folge stürzte die 35-Jährige und verletzte sich leicht.

Polizei sucht Zeugen

Im weiteren Verlauf entfernte sich der Autofahrer, welcher vermutlich mit einem dunkelgrauen VW unterwegs war, von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können, bittet die Polizei, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 31 11 zu melden.