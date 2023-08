95.000 Euro Schaden nach Unfall am Stauende auf A8 bei Wimsheim

Zu einem Folgeunfall mit Schwerverletzten ist es am Mittwochmorgen auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim Süd in Richtung Karlsruhe gekommen.

Bereits am frühen Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. In der Folge bildete sich ein Stau in Richtung Anschlussstelle Heimsheim.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 7 Uhr am Stauende zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Lkws auf der rechten Fahrbahn beteiligt waren.

Unfall bei Wimsheim: 39-Jähriger erkennt Stauende zu spät

Ein 39-jähriger Lkw-Fahrer erkannte den Stau zu spät und fuhr auf einen vorderen Lkw auf. Dieser wurde wiederum auf einen weiteren Lkw aufgeschoben.

Der Unfallverursacher und der Fahrer des mittleren Lkw wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrer zogen sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 95.000 Euro.

Weitere Sperrungen auf der Bundesautobahn 8

Die rechte und mittlere Fahrbahn in Richtung Karlsruhe mussten über mehrere Stunden gesperrt werden. Die Fahrbahn wurde gereinigt und zwei Lkws abgeschleppt.