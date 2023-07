Tankstellenraub in Wurmberg: Einbrecher brechen Tür mit Auto auf

Unbekannte haben am frühen Samstag eine Tankstelle in Wurmberg überfallen. Sie stahlen Tabakartikel in einem Wert von mehreren Tausend Euro.

Eine Tankstelle in Wurmberg ist am frühen Samstagmorgen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, rammten die Einbrecher die Eingangstür der Tankstelle mit ihrem Auto auf.

Die Täter fuhren gegen 2.30 Uhr auf das Tankstellengelände in der Dachsteinstraße. Als sie daraufhin vergeblich versuchten die Tür aufzubrechen, stiegen die Diebe wieder in ihren schwarzen Kleinwagen und stießen den Eingangsbereich mit dem Heck des Autos.

Die Unbekannten konnten dann durch die demolierte Tür in den Verkaufsraum gelangen. Dort stahlen sie Tabakwaren in einem Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend ergriffen die Täter gegen 2.35 Uhr mit ihrem Auto wieder die Flucht. In welche Richtung sei aber unbekannt, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Aktuellen Informationen zufolge müsse das Auto im Heckbereich demoliert sein.

Beide Täter hatten ihr Gesicht verdeckt

Der erste Unbekannte war zur Tatzeit mit einer schwarzen Mütze, einer Jeans und einem grünen Pullover bekleidet. Außerdem habe er Schuhe der Marke Nike mit hellen Sohlen und rote Arbeitshandschuhe mit einer weißen Aufschrift getragen.

Die zweite Person trug einen schwarzen Pullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Außerdem habe er eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und schwarze Handschuhe getragen. Das Gesicht hatten beide Täter mit einem schwarzen Tuch oder einem Schal bedeckt.

Der Polizeiposten Niefern-Öschelbronn hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise.