Geldabzocke oder Hilfestellung? Am Job des Coaches haften Vorurteile, doch Jessica Balistreri fand genau darin ihre Berufung. Und möchte anderen helfen, die ihre zu finden.

Karina Cmarik glaubte, in einem neuen Job glücklich zu werden – doch das Gegenteil traf ein. „Niedergeschlagenheit, lähmende Müdigkeit und Übelkeit am Morgen“, beschreibt die gelernte Zahntechnikerin die Zeit als Produktportfolio-Managerin in einem Start-up.

So wie Cmarik hadern auch andere - nur jeder zweite Deutsche geht gerne zur Arbeit. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Dezember 2019, über die die Zeitung Welt berichtet hat. Nachdem Familien-Gespräche nichts brachten, suchte Cmarik jemanden, der ihr half, einen Weg heraus zu finden: Bei Jessica Balistreri aus Wurmberg bei Pforzheim wurde sie fündig.

„Die Leute kommen erst mit dem Thema ,Berufliche Veränderung‘ zu mir. Dann merken wir, dass oft viel mehr dahinter steckt“, sagt Balistreri. Seit 2017 ist sie Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hilft Menschen, ihre Berufung und Talente zu finden.