Frau wird in Pforzheim von unbekanntem Mann sexuell belästigt

Ein unbekannter Mann hat am Montag eine 56-Jährige verfolgt und anschließend berührt und geküsst. Die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.

Am frühen Montagmorgen hat ein Unbekannter eine 56-Jährige über längere Zeit im Stadtgebiet in Pforzheim verfolgt und mehrfach versucht, sie zu küssen und intim zu berühren.

Nach Angaben der Polizei sprach der Mann die Frau gegen 3.45 Uhr an der Bushaltestelle an der Fritz-Erler-Schule an. Da die Frau kein Gespräch mit dem Unbekannten führen wollte, lief sie von der Bushaltestelle weg, über die Maystraße, Osterfeldschule, Emilienstraße und letztlich bis zur Leopoldstraße.

Während dieser Zeit verfolgte der Mann die 56-Jährige und küsste sie. Im Bereich der Leopoldstraße konnte die Frau zwei Zeugen ansprechen und einen vorbeifahrenden Streifenwagen auf die Situation aufmerksam machen.

Währenddessen flüchtete der Täter.

Belästigung in Pforzheim: Zeugen gesucht

Der Täter soll etwa 1,70 Meter groß und etwa 60 Jahre alt sein. Er soll einen dunkleren Teint gehabt und gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Bekleidet soll er mit einem blauen T-Shirt, einer blauen Jeans und einer schwarzen Cappy gewesen sein.

Die Polizei bittet nun alle, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.