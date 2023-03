Wegen angeblich falscher Visa

Abgefangen am Flughafen: Irland-Trip wird für Pforzheimer Schüler zum Albtraum

Die Abschlussklassen der Haidachschule wollten vor dem Ende der Schulzeit noch einmal nach Irland fliegen. Doch am Flughafen in Frankfurt ging es für vier Schüler zurück nach Pforzheim. Weil sie angeblich keine Visa hatten. Die Wut ist groß in Pforzheims Brennpunkt.