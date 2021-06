Nach der DFB-Niederlage

Fußball-EM war für Kneipen in Pforzheim und im Enzkreis ein kurzes Vergnügen

Wer spontan in die Sportsbars in Pforzheim und Enzkreis wollte, hatte am Dienstag nur geringe Chancen, noch einen Platz zu finden. Genutzt hat es der deutschen Mannschaft gegen England trotzdem nichts.