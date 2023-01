Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska nehmen doch nicht am 60. Goldstadtpokal im Lateintanz teil. Bis kurz vor Meldefrist stand ihr Name noch auf der Liste, die Entscheidung fiel spontan.

Sie haben sich dann doch nicht getraut: Die Weltmeister im Lateintanz der Amateure, Marius-Andrei Balan und Khrystyna Moshenska, nehmen kurzfristig nicht am Goldstadtpokal an diesem Samstag (ab 19 Uhr) im Congresscentrum Pforzheim teil. Dies bestätigte Balan auf Nachfrage.

Die Meldung der Dominatoren der Szene habe viele Menschen in Pforzheim irritiert, sagte der bis zum Dezember noch für den gastgebenden Schwarz-Weiß Club Pforzheim (SWC) gestartete Balan. Darauf habe man nun reagiert.

Paar hatte den Schwarz-Weiß Club direkt vor der WM verlassen

Nur wenige Stunden vor der Weltmeisterschaft vor einem Monat hatte das Paar einen Vereinswechsel gen Nürnberg bekanntgegeben.

Besonders pikant: Bernd Roßnagel, Präsident des SWC und Cheforganisator des Goldstadtpokals, saß bei der WM in der Jury. Seitdem gilt das Verhältnis zwischen den Weltmeistern und ihrem Ex-Club als unterkühlt.

Absage kurz vor Ablauf der Frist

Die Absage erfolgte dabei in letzter Minute - noch wenige Minuten vor Meldungsfrist war ihr Name auf der Teilnehmerliste auf der Verbandshomepage worlddancesport.org gelistet. Roßnagel hatte aber schon am Montag beim Pressetermin von „Gerüchten“ gesprochen, Balan/Moshenska würden doch nicht kommen.

Mehr dazu in Kürze. Dieser Beitrag wird aktualisiert.