Großeinsatz: Polizei durchsucht Schule in Pforzheim

An einer Schule in der Schwarzwaldstraße in Pforzheim läuft aktuell ein Großeinsatz. Die Polizei spricht von einer eventuellen Bedrohungssituation.

An einer Schule in der Schwarzwaldstraße in Pforzheim läuft ein Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst. Bei der Polizei ging am Montagmorgen ein Hinweis auf eine eventuelle Bedrohungssituation ein.

Alarm an Schule in Pforzheim: Polizei durchsucht Gebäude

Laut Polizei gibt es noch keine Hinweise auf eine Gefährdung. Einsatzkräfte durchsuchen derzeit das Gebäude. Bisher, so eine Sprecherin, sei das Gebäude noch nicht geräumt worden.

Auf Twitter spricht die Polizei spricht von einer eventuellen Bedrohungssituation.

Bei uns ist ein Hinweis auf eine eventuelle Bedrohungssituation in einer Schule in der Schwarzwaldstraße eingegangen. Wir sind bereits vor Ort. Bislang bestehen keine Hinweise auf eine tatsächliche Gefährdung von Personen.#PF0804 pic.twitter.com/XiJfBPbrmi — Polizei Pforzheim (@PolizeiPF) April 8, 2024

Dieser Artikel wird aktualisiert (Stand 9:54 Uhr).