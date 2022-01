Wie die Polizei Pforzheim am Dienstag mitteilte, starb der Achtjährige am Montag in einem Krankenhaus. Der Junge war am Sonntag gegen 14.45 Uhr mit seinem Schlitten am Fuß eines Rodelhangs quer über die Straße gerutscht und wurde von einem Auto erfasst.

Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Der 77 Jahre alte Fahrer des Autos habe den Achtjährigen zu spät erkannt, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei in Freudenstadt dauern an.

Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Rodel-Unfall bei Freudenstadt

Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls, sich mit der Verkehrspolizei in Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536-550 oder der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim unter der Telefonnummer 07231 186-3111 in Verbindung zu setzen.

Zudem sollen sich Personen melden, die am Rodelhang entlang der Reichenbacher Straße geparkt haben.