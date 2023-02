CDU stellt Antrag

Kita-Eltern sollen in Pforzheim bei Betreuungsausfällen weniger zahlen

In Pforzheim kommt es wegen Erzieherinnenmangels immer wieder zu Ausfällen oder verkürzter Betreuung in Kitas. In solchen Fällen sollen Eltern weniger zahlen, fordert die CDU.