Abgesenkte Standards

Kitas in Pforzheim sorgen sich um frühkindliche Förderung und Personal

Größere Gruppen in den Kitas, die zur Not von nicht pädagogisch ausgebildetem Personal betreut werden: Kita-Vertreter sehen die frühkindliche Förderung in Gefahr und sorgen sich um ihre Erzieherinnen und Erzieher.