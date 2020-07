74. Jahrestag

Live-Ticker: Gedenktag zur Zerstörung Pforzheims am 23. Februar 1945

Zum 74. Mal jährt sich am Samstag die Zerstörung Pforzheims während des Zweiten Weltkriegs. Am 23. Februar 1945 fielen Bomben auf die Goldstadt - und 18.000 Menschen verloren ihr Leben. Die BNN berichten in einem Live-Ticker von den Geschehnissen in der Stadt am Gedenktag.