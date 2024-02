Fußgänger bei Verkehrsunfall in Pforzheim verletzt

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer hat am Samstagmorgen einen Fußgänger an der Jahnstraße in Pforzheim angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen.

Ein Fußgänger ist am Samstagmorgen in Pforzheim durch einen bislang unbekannten Autofahrer angefahren worden. Wie die Polizei mitteilte, beging der Pkw-Fahrer anschließend Unfallflucht.

Der Fahrer ignorierte die grüne Fußgängerampel

Der noch unbekannte Autofahrer war gegen 8.30 Uhr von der Jörg-Ratgeb-Straße aus in die Jahnstraße eingebogen. Dabei erfasste er mit seinem Fahrzeug den Fußgänger, der in diesem Moment an der Fußgängerampel die Jahnstraße überquerte. Zeugenangaben zufolge hatte die Ampel für den Fußgänger Grün gezeigt. Durch den Unfall wurde er leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Verursacher fuhr direkt nach dem Unfall mit hoher Geschwindigkeit über die Kaiser-Friedrich-Straße in stadtauswärtige Richtung davon. Bei dem Unfallwagen handelt es sich um ein schwarzes Auto mit sehr lauter Sportauspuffanlage.

Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder seine Insassen geben können, sich zu melden.