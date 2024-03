Der Wahlzettel bei der Pforzheimer Gemeinderatswahl könnte so lang wie noch nie werden. 18 Wahlvorschläge waren am Donnerstag für die Kommunalwahl am 9. Juni eingegangen. Dies teilte die Stadt kurz vor Ablauf der Frist am Nachmittag mit. 2019 standen 13 Listen zur Wahl.

15 dieser Wahlvorschläge sind dabei Komplettlisten mit jeweils 40 Bewerbern und Bewerberinnen für die 40 zu vergebenden Gemeinderatssitze. Drei Listen umfassen etwas weniger Kandidaten, nämlich einmal 39, einmal 32 und einmal 30. Das bedeutet, dass sich insgesamt 701 Menschen zur Wahl stellen wollen.

Die konkreten Namen der Listen wollte die Stadt am Donnerstag auf Anfrage aus juristischen Gründen noch nicht bekannt geben. Spätestens am Donnerstag, 4. April, werden diese aber öffentlich. Dann nämlich entscheidet der Gemeindewahlausschuss, welche dieser Listen auch tatsächlich zur Wahl zugelassen werden.