Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

58-Jähriger in Pforzheim kippt mit Bagger Böschung hinunter

Ein 58-jähriger Mann ist in Pforzheim am Dienstag bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei meldet, arbeitete der Mann am Vormittag gegen 10.30 Uhr mit einem Bagger an einem Waldweg nahe der Würmtalstraße.