Wegen der Großbaustelle an der A8 ist die Anschlussstelle Pforzheim-Ost gesperrt. Noch vor Weihnachten soll zumindest ein Viertel davon wieder freigegeben werden.

Für den sechsstreifigen Ausbau der A8 bei Pforzheim laufen noch auf Jahre umfangreiche Bauarbeiten. Die zuständige Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH plant unter anderem bis Ende 2024 viele Baumaßnahmen im Bereich der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, also in der Senke der A8 im Enztal.

Um diese Arbeiten erledigen zu können, sind dort die Auf- und Abfahrten der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart sowie Karlsruhe gesperrt, erinnert die Autobahn GmbH in einer Mitteilung. Nun kommt Bewegung in die Sache: Spätestens zu Weihnachten soll die Abfahrt von Stuttgart kommend wieder für den Verkehr freigegeben sein.

Sperrung der Anschlussstelle in Richtung Stuttgart bleibt noch ein Jahr bestehen

Die Öffnung der Auffahrt auf die A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe wird demnach im ersten Quartal 2024 erfolgen. Das konkrete Datum steht offenbar noch nicht fest.

Die Sperrung der Auf- und Abfahrt der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart bleibt dagegen bestehen. Sie dauert planmäßig bis Ende des Jahres 2024.

Jetzt muss schnellstmöglich auch die Auffahrt in Richtung Karlsruhe folgen. Erik Schweickert

FDP-Landtagsabgeordneter

Zu der Mitteilung der Autobahn GmbH äußerte sich der Enzkreis-Landtagsabgeordnete Erik Schweickert (FDP): Immerhin die Zusage, dass die Teil-Öffnung noch bis Mitte Dezember geschehe, habe die Autobahn GmbH damit gerade so eingehalten, so der Liberale.

„Nachdem der ursprüngliche Termin für die Öffnung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Karlsruhe schon nicht eingehalten werden konnte, ist dies nun ein wichtiger Zwischenschritt, um die Verkehrssituation auf den Umleitungsstrecken zu entspannen. Jetzt muss schnellstmöglich auch die Auffahrt in Richtung Karlsruhe folgen“, fordert Schweickert.

Schließlich bleibe zu hoffen, dass der angestrebte Termin für die vollständige Öffnung der Anschlussstelle Ende 2024 eingehalten werden könne.

Nachdem sich Schweickert im Zuge der Anfang November bekannt gewordenen Verzögerung noch von der Autobahn GmbH falsch informiert gefühlt hatte, hatte er zudem beim zuständigen Bundesverkehrsministerium vollständige Transparenz über die einzelnen Baufortschritte angemahnt.

Abgeordneter fordert Informationen über die langfristige Planung des A8-Großprojekts

Die Herausgabe von aktuellen Bauzeitenplänen lehnt das Ministerium Schweickert zufolge jedoch mit der Begründung ab, dass diese ohnehin immer abhängig „vom Bauablauf und veränderlichen Randbedingungen“ überarbeitet werden müssten.

Die Autobahn GmbH habe jedoch zugesagt, zeitnah über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Sonderlich zufrieden zeigt sich Schweickert damit nicht. „Ich halte es weiterhin für geboten, nicht nur kurzfristige Entwicklungen öffentlich zu kommunizieren, sondern auch über die langfristigen Planungen zu informieren. Nachdem lange Zeit zumindest nach außen hin alles glatt gelaufen ist, werden mittlerweile immer mehr Schwierigkeiten bekannt. Frühzeitige Informationen sind gerade in solchen Fällen jedoch essenziell“, so Schweickert.