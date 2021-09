Autofahrer missachtet in Pforzheim Vorfahrt eines Kradfahrers – 63-Jähriger schwer verletzt

Ein 63-jähriger Kradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Pforzheim schwer verletzt worden. Ein abbiegender Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen.

Bei einem Unfall in Pforzheim ist am Samstagnachmittag ein Kradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 63-Jährige auf der Hohenzollernstraße in Richtung Eutingen unterwegs. In Höhe Anshelmstraße kam ihm von Richtung Blücherstraße ein 50-jähriger Autofahrer entgegen.

Der Autofahrer wollte nach links in die Anshelmstraße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt des Kradfahrers. Beide Fahrzeuge krachten zusammen und der 63-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert. Dabei erlitt er mehrere Frakturen. Schwer verletzt wurde es in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 18.000 Euro. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.