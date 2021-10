Konzept für Museum im Bahnhof

Büchermarkt der Pforzheimer Eisenbahnfreunde lockt viele Besucher an

Die Pforzheimer Eisenbahnfreunde starten neu durch. Den Anfang macht am Wochenende der Büchermarkt. Schon zum Auftakt am Samstag kamen viele Bücherfreunde zum Stöbern in den Weißensteiner Bahnhof.