Bus prallt gegen Pkw: Autofahrerin in Pforzheim verletzt

In Pforzheim ist am Montagabend ein Bus gegen ein Auto geprallt. Der Wagen landete auf dem Dach, die Fahrerin erlitt Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war ein 49-jähriger Fahrer eines Linienbusses gegen 18.30 Uhr auf der Tiefenbronner Straße in Richtung der Keplerstraße unterwegs. An der Kreuzung Tiefenbronner Straße/Kopernikusallee/Keplerstraße missachtete er die Vorfahrt einer 36-jährigen Frau, die mit ihrem Auto von der Kopernikusallee in die Kreuzung einfuhr.

Totalschaden nach Unfall in Pforzheim

Der Bus stieß gegen das Heck des Wagens. Dieser geriet dadurch ins Schleudern und überschlug sich. Die Fahrerin des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Der Busfahrer und die Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Den beim Unfall entstandenen Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 11.000 Euro.