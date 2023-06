Cineplex in Pforzheim schließt: Letzte Vorstellung am kommenden Mittwoch

Im Cineplex in Pforzheim an der Zerrennerstraße findet bereits am kommenden Mittwoch, 21. Juni, die letzte Vorstellung statt. Dies teilten die Betreiber via Facebook mit.

Cineplex-Betreiber konzentrieren sich aufs Rex

„Nach langen Überlegungen haben wir uns entschieden, den Betrieb in der Zerrennerstraße nach über 20 Jahren endgültig zu beenden“, teilt die Familie Geiger mit. „Künftig werden wir uns auf den rex-Filmpalast in der Bahnhofstraße konzentrieren. Dort haben wir in den letzten Jahren bereits sehr viel modernisiert und planen weitere Kinosäle und Events, um Euch ein zukunftsfähiges Kinoerlebnis zu bieten.“

Hintergrund sind wie berichtet Unstimmigkeiten zwischen dem Vermieter und der Familie Geiger. Die Entscheidung, die Räumlichkeiten an der Zerrennerstraße zu verlassen, war bereits vor einem Jahr gefallen. Nun gab die Familie auch das Datum der Schließung bekannt.