Grünes Licht vom Sozialministerium

Pforzheim wartet weiter auf den Corona-Impfbetrieb am Messplatz

Eigentlich dürfte einem baldigen Start des Impfbetriebs am Pforzheimer Messplatz nichts mehr im Wege stehen. Das Sozialministerium nimmt auch Dritte in seine Impfkampagne auf. Aber ganz so schnell geht es auch jetzt noch nicht.