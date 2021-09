Drei Tote nach Falschfahrer-Unfall auf der A8 bei Pforzheim

Ein Falschfahrer hat auf der A8 bei Pforzheim in der Nacht zum Sonntag einen schrecklichen Verkehrsunfall verursacht. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 3.45 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Ost. Ein 35-jähriger Mann fuhr nach bisherigem Wissensstand in die falsche Fahrtrichtung von einem Parkplatz auf die A8 in Richtung Stuttgart auf. Dann stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Zwei Personen im Renault sowie der Unfallverursacher selbst kamen bei dem Unfall ums Leben. Zwei weitere Menschen wurden nach bisherigem Wissensstand schwer verletzt.

Die A8 zwischen Pforzheim-Ost und -Nord in RIchtung Stuttgart ist derzeit gesperrt. Rettungskräfte und Polizei sind vor Ort.

Der Unfall weckt Erinnerungen an einen anderen schlimmen Unfall vom Anfang der Woche in Hessen: Dort waren bei einem Unfall mit einem Falschfahrer auf der Autobahn vier Menschen ums Leben gekommen.

Diese Meldung wird aktualisiert.