Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der A8 bei Pforzheim

Auf der A8 bei Pforzheim hat sich am Donnerstagvormittag ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Mittlerweile ist für den Verkehr Richtung Karlsruhe der Verzögerungsstreifen freigegeben.

Auf der A8 in Höhe Anschlussstelle Pforzheim-Nord hat sich am Donnerstag gegen 11 Uhr ein Unfall mit drei Fahrzeugen ereignet.

Wie die Polizei erklärte, kam ein 21-jähriger Autofahrer ins Schleudern, nachdem er auf der rechten Spur hinter einem Fahrzeug herfuhr und dieses dann links überholen wollte.

Der Fahrer prallte daraufhin gegen einen Sattelzug und wurde nach links auf die linke Fahrspur abgewiesen. Dort fuhr ein 59-Jähriger auf das Auto auf.

Unfall auf der A8 bei Pforzheim: Drei Personen werden leicht verletzt

Sowohl der 21-Jährige als auch seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch der 59-Jährige wurde leicht verletzt. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht.

An den beiden Autos entstand jeweils ein Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf etwa 60.000 Euro.

Ausgelaufene Betriebsstoffe machten eine Fahrbahnreinigung notwendig.

Verkehr Richtung Karlsruhe wird über Verzögerungsstreifen geleitet

Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe war bis kurz vor 12.30 Uhr gesperrt. Kurzzeitig habe es auch eine Sperrung der linken Fahrspur in Richtung Stuttgart gegeben, so die Polizei.

Mittlerweile wurde der Verzögerungsstreifen in Richtung Karlsruhe freigegeben. Das heißt, der Verkehr kann zumindest wieder auf einer Fahrspur fließen.

Beim Unfall waren Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 13.14 Uhr]