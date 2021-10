Festnahme: 24-Jähriger soll Frau in Pforzheim vergewaltigt haben

Die Kriminalpolizei hat am Montag einen 24 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll in Pforzheim eine 21-Jährige vergewaltigt haben.

Verdächtiger in Untersuchungshaft

Wie Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Pforzheim am Mittwoch mitteilten, hatte der Mann am Sonntagabend gegen 22 Uhr in einem Pforzheimer Park Kontakt zu der 21-Jährigen aufgenommen. Er begleitete sie im Anschluss auf ihrem Heimweg.

Dabei kamen sie an der Wohnung des 24-Jährigen vorbei und betraten diese. Dort soll der Mann die 21-Jährige vergewaltigt haben. Die Frau erstattete am Montag Anzeige, woraufhin Beamte der Kriminalpolizei laut Mitteilung am frühen Montagnachmittag die Wohnung durchsuchten und den Mann festnahmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der dringend Tatverdächtige am Dienstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der 24-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.