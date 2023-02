Feuer im Pforzheimer Goethe-Parkhaus: War es Brandstiftung?

Von außen sieht das Goethe-Parkhaus in der Badstraße aus wie immer. Der Verkehr fließt am Dienstagmittag an der Zerrennerstraße entlang. Nichts deutet mehr darauf hin, dass hier an der Kreuzung zur Bundesstraße 463 am Abend zuvor ein Großaufgebot an Rettungskräften vor Ort war, um einen Brand auf dem obersten Parkdeck zu bekämpfen.

Die Feuerwehr Pforzheim war mit 16 Fahrzeugen und 80 Einsatzkräften vor Ort, nachdem am frühen Montagabend gegen 17.40 Uhr eine starke Rauchentwicklung gemeldet worden war. Auf dem obersten Parkdeck waren drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Brand geraten. Nach Auskunft der Polizei sind sie vollständig ausgebrannt.

Oberstes Deck des Pforzheimer Parkhauses weiter gesperrt

Am Tag danach ist das Parkdeck oben im sechsten Geschoss für Fahrzeuge noch gesperrt. Ein Absperrband verhindert die Zufahrt auf die oberste Ebene. Je weiter man im Treppenhaus nach oben kommt, desto mehr sind die Reste von Rauch noch zu riechen. Der Bereich, in dem es gebrannt hat, ist geräumt. Nur die drei Fahrzeuge stehen noch hier oben.

Nach Auskunft des Parkhausbetreibers, der Miteinanderleben Service gGmbH, handelt es sich dabei um Gebrauchtwagen eines Händlers. Zwar sei das Parkdeck auch für den normalen Pkw-Verkehr frei zugänglich, werde in der Regel aber nur von diesem Händler genutzt, erklärt Britta Bischoff-Krappel auf Anfrage dieser Redaktion.

Sie ist bei Miteinanderleben für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Für den Betreiber ist der Vorfall ein Schock. „Unser Geschäftsführer ist gleich hingefahren und war einige Zeit dort“, erklärt die Sprecherin. „Er hat sich vor Ort selbst ein Bild von der Situation gemacht und auf die Polizei gewartet.“

Zur Schadenshöhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts Genaues bekannt. „Wir müssen die Untersuchungen abwarten“, sagt Bischoff-Krappel. „Alles andere wäre im Moment Spekulation.“ Klar ist nur, dass es erhebliche Schäden an der Decke, bei der Beleuchtung und bei der Elektronik gibt. Wie groß diese Schäden tatsächlich sind, das müsse jetzt festgestellt werden. Die Polizei geht nach ersten Schätzungen von rund 300.000 Euro aus.

Was zu dem Brand geführt hat, ist am Tag danach noch vollkommen unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Standardmäßig laufen jetzt die kriminaltechnischen Untersuchungen, erklärt ein Sprecher der Polizei. In der Regel lassen sich anhand der Brandrückstände Rückschlüsse darauf ziehen, ob die Ursache ein technischer Defekt war oder ob möglicherweise Brandbeschleuniger im Spiel gewesen ist.

Ein- und Ausgänge waren videoüberwacht. Britta Bischoff-Krappel, Miteinanderleben Service gGmbH

Das wird jetzt von Experten genau untersucht, das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Sachbearbeitung übernommen. Hinweise erhoffen sich die Geschädigten zudem von den Aufnahmen des Brands. „Ein- und Ausgänge waren videoüberwacht“, sagt Bischoff-Krappel.

Das Parkhaus selbst ist trotzdem weiter nutzbar, vorerst allerdings nicht im sechsten Obergeschoss. „Wir müssen warten, bis die Polizei diese Fläche wieder freigibt“, sagt Bischoff-Krappel. „Das ist im Moment noch nicht der Fall.“