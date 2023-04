Bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein Mann war mit seinem Auto auf einen Lkw aufgefahren.

Am Donnerstagabend sind bei einem Unfall auf der A8 bei Pforzheim zwei Männer verletzt worden, einer von ihnen schwer. Das teilte das Polizeipräsidium Pforzheim am Freitag mit.

Demnach war ein Autofahrer gegen 22 Uhr auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-West und Pforzheim-Nord erkannte der 41-Jährige ein Stauende zu spät und fuhr auf den vor ihm stehenden Lkw auf.

Mann wird bei Unfall auf der A8 bei Pforzheim in seinem Fahrzeug eingeklemmt

Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den 41-Jährigen, und ein Rettungswagen brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 43.000 Euro.

Zum Zeitpunkt des Unfalls war die A8 an dieser Stelle voll gesperrt. Ob das die Ursache für den Stau war, ist nicht bekannt.